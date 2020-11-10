Политика

11:46 10.11.2020

У Зеленского наибольший президентский рейтинг – опрос

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У Зеленского наибольший президентский рейтинг – опрос

У президента Украины Владимира Зеленского наибольший президентский рейтинг, его ближайшие соперники – пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и сопредседатель парти "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября, если бы выборы президента проходили в ближайшее время наибольше голосов в первом туре получил бы Зеленский – 31% тех, кто примет участие в в.ыборах и определился, за кого будет голосовать.

За Порошенко проголосовал бы 21% опрошенных, за Бойко – 17%.

Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 8% избирателей, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6%,.

Заместителю главы ВО "Свобода" Руслану Кошулинскому готовы отдать голоса 3% на выборах президента, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко – 2%, лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу – 1%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #зеленский #опрос
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