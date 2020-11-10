Политика

11:20 10.11.2020

Оснований для внеочередных выборов в Раду нет – Арахамия

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Оснований для внеочередных выборов в Раду нет – Арахамия

Никаких оснований для досрочного роспуска Верховной Рады и внеочередных выборов в украинский парламент нет, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Наша позиция партийная – сейчас нет никаких оснований для перевыборов досрочных в Верховную Раду", - сказал Арахамия на совместной пресс-конференции с главой партии "Слуга народа", первым замруководителя одноименной фракции Александром Корниенко во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает роспуска нынешней Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте, хотя хотел бы, чтобы этот парламент продолжал работать на государство.

"Я считаю, что у нас в государстве есть много нестабильных вещей, и из-за COVID-19, и из-за Донбасса, и в экономике. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации наших планов и от выводов, которые сделают наши депутаты, это также будет зависеть", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Зеленский указал, что если будет "политический коллапс", и если он увидит, что нет поддержки в Верховной Раде, прежде всего, среди "Слуг народа", которые стали депутатами благодаря нему и поддержке народа, то "мы будем выходить из этого угла даже таким путем (роспуска парламента – ИФ)".

Теги: #верховная_рада #арахамия
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