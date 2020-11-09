Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, будут обнародованы в ближайшее время – "Слуга народа"

В партии "Слуга народа" сообщили, что результаты опроса, проведенного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в день голосования на местных выборах 25 октября, будут представлены в ближайшее время.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - сообщает пресс-служба политсилы в соцсети Facebook.

Также в партии прокомментировали распространившиеся в соцсетях и СМИ фотографии, на которых пачки анкет, предположительно использовавшихся в опросе, были обнаружены на свалке.

"Они (анкеты – ИФ) не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", - заявили в партии.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.