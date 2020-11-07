Украинская делегация в ТКГ ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе.

"Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей – это и будет настоящей заботой о мирных жителях, облегчению жизни которых недавно столько внимания посвятил заместитель главы администрации - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", - говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.

В сообщении отмечается, что КПВВ в городах Золотое и Счастье Луганской области откроются в 08.00 10 ноября.

"Мы четко и последовательно выполняем свою часть договоренностей по усовершенствованию гуманитарной составляющей урегулирования, достигнутых в рамках ТКГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что системные действия Украины в этом отношении отмечены послами государств-участниц "Большой семерки", представителями ООН и ОБСЕ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье".

Президент поблагодарил посла Германии в Украине Анку Фельдхузен, посла Франции Этьена де Понсена, посла Канады Ларису Галадзу, специальныого представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатора системы ООН в Украине Оснат Лубрани, посла Швеции Тобиаса Тиберга, временного поверенного в делах США Кристину Квин и заместителя посла Великобритании Николаса Гаррокса за помощь, оказанную Украине, и за то, что согласились посетить с ним Донбасс.

Послы Германии и Франции в Украине отметили важность открытия КПВВ "Счастье" на линии разграничения на Донбассе, что является одним из результатов реализации договоренностей "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.