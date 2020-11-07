Ермак надеется, что план Украины по Донбассу начнет рассматриваться со следующей недели и в ТКГ, и в рамках общения советников "Нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что переговорный процесс по прекращению войны и возвращению временно оккупированных территорий Донбасса продолжается на нескольких площадках, и уже можно говорить об определенных достижениях.

"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последних событиях этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау – ИФ) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", - отметил он во время рабочей поездки с президентом Украины в Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Ермак указал, что 10 ноября продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, а на 13 ноября договорились о проведении видеоконференции советников глав государств "Нормандского формата".

"Я думаю, что мы (советники "Нормандской четверки" – ИФ) также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории", - сообщил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона в режиме 24/7 работает над тем, чтобы приблизить мир на востоке страны.

"Это является приоритетом президента Владимира Зеленского, приоритетом всей команды", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны - это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

"Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата", - подчеркнул Зеленский.