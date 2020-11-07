Политика

12:11 07.11.2020

В Николаевской области известны результаты выборов глав всех городских громад, в областном центре - второй тур

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Николаевская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты выборов городского головы Николаева и объявила дату повторного голосования - 22 ноября.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", ни один из шести кандидатов на пост мэра Николаева не набрал более 50% голосов. Во втором туре встретятся действующий городской голова Александр Сенкевич (от партии "Пропозиция") и Владислав Чайка (от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Согласно протоколу городской территориальной избирательной комиссии, за Сенкевича проголосовали 38654 избирателя (38,94%), за Чайку - 29095 (29,31%).

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, во всех городских громадах Николаевской области, кроме областного центра, уже установлены результаты выборов голов. В частности, в городах Новый Буг, Новая Одесса и Очаков переизбрали действующих мэров.

Источники:

https://cutt.ly/egJzeVi

https://cutt.ly/3gJztzt

Теги: #николаевская_область #выборы
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