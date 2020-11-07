Политика

11:22 07.11.2020

Очень важно, что друзья Украины в американском Конгрессе были переизбраны - Порошенко

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Очень важно, что друзья Украины в американском Конгрессе были переизбраны - Порошенко

Украина должна ценить стратегическое партнерство с США и двухпартийную поддержку в Конгрессе, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Ключевая позиция - и очень важно, чтобы это поняла власть, мы должны ценить отношения с США как стратегическим партнером независимо от того, кто был избран президентом", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщила пресс-служба партии.

Порошенко высказал уверенность, что "никакими телефонными разговорами, никакими российскими сценариями "пятой колонны" внутри государства" эту двухпартийную поддержку не разрушить.

Он отметил, что в США также прошли выборы в Конгресс и Сенат. "Очень важно, что основные наши друзья в американском Конгрессе были переизбраны - и Марси Каптур, возглавляющая украинский кокус, и все, кто традиционно борется за Украину, сегодня представляют американский народ в американском Конгрессе. Мы это очень ценим", - сказал лидер "Европейской солидарности".

"Если не будет ошибок украинского руководства, если не будет дилетантства и мы воспользуемся окном открытых возможностей, - я подчеркиваю, что уже в 2021 году после инаугурации мы получим оружие, финансирование, новый пакет санкций, и Путину точно это не понравится. Мы можем провести переговоры и получить зенитные комплект "Patriot". Мы можем не дать остановить реформы и получить финансирование, поддержку нашего движения - как это и записано в Конституции по моему предложению - до полномасштабного членства в Евросоюзе, в НАТО, евроатлантической интеграции", - сказал Порошенко.

 

Теги: #сша #порошенко
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