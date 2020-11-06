Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

Проведение выборов на Донбассе реально, однако перед ним необходимо освободить оккупированные территории и создать безопасные условия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", - подчеркнул Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что без безопасных условий невозможно провести демократичные, цивилизованные и прозрачные выборы.

"Без нормальной ситуации по безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?" - заявил он.

По убеждению президента, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании Трехсторонней контактной группы, дает возможность "все это сделать, чтобы там весной провести выборы".

"Но это не главный вопрос", - добавил Зеленский.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vibori-na-donbasi-ne-samocil-najgolovnishe-ce-deok-65021?fbclid=IwAR0v21pXXAccrutEqMGrD9TiI4jtVAJyPxncn5REozIumszPVnuZrA2B-3Y