Политика

19:21 06.11.2020

Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

1 мин читать
Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

Проведение выборов на Донбассе реально, однако перед ним необходимо освободить оккупированные территории и создать безопасные условия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", - подчеркнул Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что без безопасных условий невозможно провести демократичные, цивилизованные и прозрачные выборы.

"Без нормальной ситуации по безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?" - заявил он.

По убеждению президента, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании Трехсторонней контактной группы, дает возможность "все это сделать, чтобы там весной провести выборы".

"Но это не главный вопрос", - добавил Зеленский.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vibori-na-donbasi-ne-samocil-najgolovnishe-ce-deok-65021?fbclid=IwAR0v21pXXAccrutEqMGrD9TiI4jtVAJyPxncn5REozIumszPVnuZrA2B-3Y

Теги: #донбасс #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 06.11.2020
Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

18:15 06.11.2020
Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

17:12 06.11.2020
Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

16:34 06.11.2020
В Киевсовет прошли семь партий

В Киевсовет прошли семь партий

16:29 06.11.2020
Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

16:06 06.11.2020
В Киевсовет прошли семь партий

В Киевсовет прошли семь партий

15:52 06.11.2020
Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

15:01 06.11.2020
ТИК должны до конца дня установить результаты выборов, но срока подачи этих данных в ЦИК нет

ТИК должны до конца дня установить результаты выборов, но срока подачи этих данных в ЦИК нет

13:52 06.11.2020
Во Львовский облсовет прошли 9 партий

Во Львовский облсовет прошли 9 партий

12:04 06.11.2020
Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

ПОСЛЕДНЕЕ

Канада вслед за ЕС вводит санкции против Беларуси

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью КС – нардеп от "Голоса" Юрчишин

Конституционный кризис требует немедленных решений для восстановления эффективной работы антикоррупционных органов - заявление НАБУ

Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

Стратегия экономического развития до 2030г должна стать своеобразной "экономической Конституцией Украины" – Зеленский

Лукашенко запретил пускать обратно уехавших из страны в сложное время "умных" белорусов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА