Политика

19:07 06.11.2020

Канада вслед за ЕС вводит санкции против Беларуси

1 мин читать
Канада вслед за ЕС вводит санкции против Беларуси

Канада в пятницу вслед за Европейским Союзом ввела санкции против 13 чиновников из Беларуси, говорится в заявлении, распространенном канадским МИД.

"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников Беларуси. Канада и ЕС разделяют серьезные опасения по поводу нынешней ситуации в Беларуси", - отмечается в нем.

В заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня подчеркивается, что "те, кто несет ответственность за репрессии в отношении граждан Беларуси, столкнутся с усиливающимся давлением благодаря адресным санкциям".

"Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, его режим продолжает агрессию... Канада будет продолжать оказывать последовательную поддержку белорусскому народу в борьбе за мир", - добавил он.

В заявлении не указано, против кого именно вводятся эти дополнительные санкции.

В конце сентября Канада вместе с Великобританией ввела санкции в отношении 11 белорусских официальных лиц, в частности, в отношении президента страны Александра Лукашенко, которого ЕС, США считают незаконно избранным, и его сына Виктора.

Теги: #канада #санкции #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:43 06.11.2020
ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

06:45 06.11.2020
Совет ЕС примет санкции в отношении Лукашенко и ряда белорусских должностных лиц

Совет ЕС примет санкции в отношении Лукашенко и ряда белорусских должностных лиц

19:57 05.11.2020
Аваков и посол Канады Галадза обсудили реформирование Нацполиции Украины – МВД

Аваков и посол Канады Галадза обсудили реформирование Нацполиции Украины – МВД

14:22 05.11.2020
Лукашенко предупредил: уехавшие в Польшу белорусские врачи не смогут вернуться

Лукашенко предупредил: уехавшие в Польшу белорусские врачи не смогут вернуться

16:14 04.11.2020
Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

22:57 02.11.2020
Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

19:09 02.11.2020
В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

08:13 02.11.2020
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

18:33 01.11.2020
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

18:27 01.11.2020
Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью КС – нардеп от "Голоса" Юрчишин

Конституционный кризис требует немедленных решений для восстановления эффективной работы антикоррупционных органов - заявление НАБУ

Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

Стратегия экономического развития до 2030г должна стать своеобразной "экономической Конституцией Украины" – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА