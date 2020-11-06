Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью КС – нардеп от "Голоса" Юрчишин

Верховная Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью в Конституционный суд, которого рекомендовала фракция "Слуга народа", заявляет первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"Если сегодня и будет голосование… В зале фактически нет людей для назначения судей… Если будет голосование, то будет назначен господин Кичун как представитель "Слуги народа", большинство дало четко понять, что за других оно голосовать не будет", - сказал Юрчишин журналистам в пятницу в Киеве.

Он отметил, что считает такое назначение чисто политическим.