Политика

10:49 06.11.2020

Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

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Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что тема "карантина выходного дня" обговаривается на уровне разных рабочих групп, и если правительство подойдет к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно проинформирует об этом.

"Относительно усиления карантина, так называемого "выходного дня", эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу в Киеве.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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