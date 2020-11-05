Политика

20:21 05.11.2020

Лукашенко запретил пускать обратно уехавших из страны в сложное время "умных" белорусов

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Лукашенко запретил пускать обратно уехавших из страны в сложное время "умных" белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, сообщил, что отдал распоряжение пограничникам не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы в это непростое время.

"Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом", - подчеркнул он в эфире телеканала ОНТ в четверг.

По словам Лукашенко, если белорусы поехали за границу учиться - пусть учатся, работать - пусть работают.

"Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются. А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10-15 раз дороже", - резюмировал президент.

Лукашенко отметил, что в такое время "мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми".

"Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", - заявил он.

В Беларуси уже почти три месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Многие оппозиционеры вынуждены были уехать за границу, опасаясь преследований со стороны белорусских властей.

Теги: #лукашенко #граница #запрет
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