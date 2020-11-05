Политика

19:59 05.11.2020

Трамп призывает "прекратить мошенничество" на выборах

2 мин читать
Трамп призывает "прекратить мошенничество" на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии случаев мошенничества на выборах и призвал положить им конец.

"Прекратить мошенничество", - написал он в Твиттере.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Еще за несколько месяцев до выборов Трамп предупреждал, что популярное в этом году из-за коронавируса COVID-19 голосование по почте - опасно, так как защитить бюллетени от различных махинаций почти невозможно. Республиканцы также подчеркивают, что спорные ситуации с подсчетом голосов возникают в штатах, где губернаторы - демократы.

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.

Теги: #сша #трамп #выборы #критика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 05.11.2020
Трамп заявил об уверенной победе над Байденом по "законным бюллетеням", опасается "кражи" победы

Трамп заявил об уверенной победе над Байденом по "законным бюллетеням", опасается "кражи" победы

19:24 05.11.2020
Подсчет голосов в Пенсильвании не завершится до пятницы

Подсчет голосов в Пенсильвании не завершится до пятницы

19:01 05.11.2020
Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов - экс-посол

Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов - экс-посол

18:48 05.11.2020
Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

18:30 05.11.2020
Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

17:43 05.11.2020
Около 60 тыс. американцев проголосовали за Канье Уэста на выборах президента США

Около 60 тыс. американцев проголосовали за Канье Уэста на выборах президента США

16:43 05.11.2020
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

15:26 05.11.2020
Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине

14:23 05.11.2020
Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

14:18 05.11.2020
Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко требует от власти в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19

В Раде зарегистрированы изменения в закон о КС относительно порядка рассмотрения дел судом

Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко запретил пускать обратно уехавших из страны в сложное время "умных" белорусов

План для ТКГ по Донбассу написан в Кремле, не отвечает ни украинским законам, ни минским соглашениям, считают в "Евросолидарности"

"Батькивщина" проголосовала за госбюджет, чтобы доработать его ко второму чтению - Тимошенко

Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

Порошенко требует от власти в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19

Рада приняла закон о парламентском контроле

В Раде зарегистрированы изменения в закон о КС относительно порядка рассмотрения дел судом

Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Первый замглавы комитета Рады по организации госвласти называет осуществление подготовленного плана для ТКГ нереальным

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА