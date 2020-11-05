Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов - экс-посол

Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов президентских выборов, заявил посол США в Украине в 2006-2009 гг. и временно поверенный по делам США в Украине в 2019-2020 гг., вице-президент Американского Института мира Уильям Тэйлор.

"Двухпартийная поддержка продолжается. Здесь не вопрос Сената или Палаты представителей или Госдепартамента. Все эти органы будут продолжать поддерживать Украину. Тут есть одна проблема - это неофициальные каналы в правительствах... Надо, чтобы были официальные каналы, по которым американская и украинская политики каким-то образом между собой взаимодействовали", - сказал он в ходе онлайн-дискусси в ходе Киевского форума по безопасности в четверг.

Тэйлор отметил, что действующий президент США Дональд Трамп является очень мощным защитником украинского вопроса, и он будет продолжать эту поддержку, если эти связи будут идти по официальным каналам.

"Украинская администрация должна осуществлять реформы, которые начинаются, останавливаются, и это вызывает большой кризис в связи с решением Конституционного суда. Этот кризис - это проблема для отношений между США и Украиной, это проблема для отношений между Украиной и Европой, Украиной и МВФ. Надо сосредотачиваться на внедрении реформ, и это будет очень важным сигналом для следующей администрации и для администрации Зеленского", - пояснил он.

Если нынешний президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах, поддержка США Украины будет продолжаться, считает посол США в Украине в 2003-2006 гг., директор центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст.

"Байден демонстрирует свое мощное влияние трансатлантического характера, а у Трампа трансатлантические связи не такие крепкие, как у Байдена. Что касается поддержки Украины, у него она специфическая, его политика специфическая. США при президенте Трампе предоставляют поддержку Украине, и я думаю, что очень позитивное решение он принял о передаче Джавелинов, что не сделал Обама в свое время. Если Трамп выиграет, на нашу политику в отношении Евразии это повлияет, но поддержка Украины будет продолжаться. И риторика у него будет немного отличаться от той, какая была бы при Байдене", - подчеркнул Хербст.

В то же время посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер отметил, что в зависимости от победы Трампа или Байдена "будет большая разница в политике относительно Украины, Европы, России".

"Если господин Трамп будет переизбран, его уже не будут беспокоить следующие выборы. Республиканская партия, возможно, будет чувствовать себя в этом плане более свободной, и тут его инстинкты могут проявиться. Возможно, он сможет по-другому посмотреть на Украину, в отличии от того, когда он пытался от президента Украины получить определенную поддержку его на выборах", - отметил он.

Кроме того, Пайфер допустил, что на втором президентском сроке Трамп может захотеть вывести США из НАТО, и "в этом плане Украина может иметь определенные трудности".

"Я думаю, что если Байден станет президентом в январе, это будет лучше для Украины, потому что в этом плане американская политика может двигаться в направлении поддержки Украины. Байден понимает Украину, он очень поддерживает Украину, и когда был вице-президентом, поддерживал. Очевидно, его основное внимание будет сосредоточено на американской экономике, но он также готов работать на высшем уровне для того, чтобы найти решение проблемы между Украиной и Россией. Байден мог бы провести такие разговоры не так, как делает это Трамп", - добавил он.