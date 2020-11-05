План для ТКГ по Донбассу написан в Кремле, не отвечает ни украинским законам, ни минским соглашениям, считают в "Евросолидарности"

"План действий по Донбассу" главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первого президента Украины Леонида Кравчука для ТКГ был написан в Кремле, не отвечает украинскому законодательству и Копенгагенским критериям, заявляет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко.

"Этот план писался не в украинских кабинетах, а в Кремле, потому что инициатива о проведении выборов на оккупированной территории, которая напичкана оружием, где присутствуют несколько тысяч представителей российских частей регулярной армии, не отвечает ни украинскому законодательству, ни Копенгагенским критериям, ОБСЕ, ни Минским соглашениям", - сказала Геращенко на брифинге в Киеве в четверг.

Она подчеркнула, что выборы на территориях, оккупированных РФ, могут состояться только после постоянной и продолжительной тишины. Геращенко напомнила, что в настоящее время режим тишины на этих территориях нарушается ежедневно, есть раненые и погибшие. По словам Геращенко, для проведения выборов должна состояться полная демилитаризация этой территории, выведены российская техника и войска, и освобождены все заложники.

"Хочу напомнить, что в тюрьмах оккупированного Донбасса, и в Москве, Ростове остаются сотни крымских татар, украинцев. Также должен состояться допуск всех международных гуманитарных миссий на Донбасс", - отметила Геращенко.

По словам депутата, согласно "странному плану" Кравчука, выборы на этой территории будут проходить "по закону боевиков".

"Из риторики украинской власти исчезло даже требование к оккупированным территориям немедленно ликвидировать, самораспустить все псевдоорганы псевдовласти. Сегодня там нет ни украинской избирательной комиссии, ни украинской юстиции, ни украинских судов, там не присутствуют украинские партии, туда не могут заехать украинские журналисты", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что "сценарий Кравчука – это сценарий Зеленского, означает только одно – легитимизацию группировок так называемых ЛНР и ДНР, потому что все эти "пушилины", которые сегодня нерукопожимаемые, и просто бандиты, которые должны отвечать по украинскому законодательству, будут легитимизированы и станут органами власти".

По ее словам, проведение выборов в присутствии российских войск и техники – это просто снятие полной ответственности с РФ и подыгрывание Кремлю в снятии санкций. По мнению Геращенко, заявление Кравчука – "это авантюра, которая закончится также катастрофически, как и предыдущие авантюры Зеленского".

Ранее Кравчук рассказал, что ТКГ контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.