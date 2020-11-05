Политика

15:23 05.11.2020

"Батькивщина" проголосовала за госбюджет, чтобы доработать его ко второму чтению - Тимошенко

1 мин читать
"Батькивщина" проголосовала за госбюджет, чтобы доработать его ко второму чтению - Тимошенко

Фракция "Батькивщины" настаивает на необходимости доработать проект государственного бюджета на 2021 год в интересах граждан Украины, заявила глава партии Юлия Тимошенко во время обсуждения проекта госбюджета в Верховной Раде.

"Каждый депутат сегодня знает, что страна находится в крайне кризисном состоянии. Поэтому сейчас сыпать цифрами, показывает дефициты бюджета нет необходимости", - заявила Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Она подчеркнула, что проект бюджета нуждается в существенных изменениях, однако власть потеряла столько времени, что лучше внести их уже во время второго чтения, чтобы успеть принять бюджет вовремя.

"Попробуем еще раз в первом чтении все вместе, всем парламентом проголосовать, но ко второму чтению подать тот бюджет, который даст шанс стране, который даст шанс каждому человеку. Потому что кризис не у Зеленского, а кризис - у каждого гражданина Украины. Или мы сейчас это сделаем, или следующий бюджет страны будет просто смертельным", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета Украины на 2021 год в первом чтении, приняв Бюджетные выводы и рекомендовав правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн. За это решение проголосовало 275 народных депутатов.

Теги: #бюджет #тимошенко #батькивщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 05.11.2020
Рада поддержала проект госбюджета-2021 в 1-м чтении и бюджетные выводы

Рада поддержала проект госбюджета-2021 в 1-м чтении и бюджетные выводы

13:12 05.11.2020
Решение СНБО от 5 ноября о предложениях в проект госбюджета-2021 по статьям нацбезопасности и обороны вступило в силу – указ

Решение СНБО от 5 ноября о предложениях в проект госбюджета-2021 по статьям нацбезопасности и обороны вступило в силу – указ

11:28 05.11.2020
"Голос" не поддержит законопроект о госбюджете-2021 - Железняк

"Голос" не поддержит законопроект о госбюджете-2021 - Железняк

11:02 05.11.2020
ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021 в первом чтении - Бойко

ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021 в первом чтении - Бойко

15:55 04.11.2020
Кабмин распределил около 590 млн грн бюджетам пяти областей и Киеву на проекты развития громад и территорий

Кабмин распределил около 590 млн грн бюджетам пяти областей и Киеву на проекты развития громад и территорий

17:47 03.11.2020
НБУ предупредил о риске недофинансирования доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов

НБУ предупредил о риске недофинансирования доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов

14:12 03.11.2020
Тимошенко настаивает на скорейшем роспуске Рады, но при этом назвала единственным основанием для этого распад коалиции

Тимошенко настаивает на скорейшем роспуске Рады, но при этом назвала единственным основанием для этого распад коалиции

18:48 02.11.2020
Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

14:29 02.11.2020
Лидер БЮТ считает причиной кризиса вокруг Конституционного суда законы о рынке земли, игорном бизнесе и набсоветах

Лидер БЮТ считает причиной кризиса вокруг Конституционного суда законы о рынке земли, игорном бизнесе и набсоветах

12:17 02.11.2020
Тимошенко требует немедленно заслушать в Раде премьера в связи с ситуацией с COVID-19

Тимошенко требует немедленно заслушать в Раде премьера в связи с ситуацией с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко требует от власти в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19

В Раде зарегистрированы изменения в закон о КС относительно порядка рассмотрения дел судом

Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

ПОСЛЕДНЕЕ

План для ТКГ по Донбассу написан в Кремле, не отвечает ни украинским законам, ни минским соглашениям, считают в "Евросолидарности"

Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

Порошенко требует от власти в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19

Рада приняла закон о парламентском контроле

В Раде зарегистрированы изменения в закон о КС относительно порядка рассмотрения дел судом

Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Первый замглавы комитета Рады по организации госвласти называет осуществление подготовленного плана для ТКГ нереальным

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

Кулеба призвал Раду принять решения, которые позволят выйти из кризиса вокруг КС, не потеряв доверие западных партеров

Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА