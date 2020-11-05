"Батькивщина" проголосовала за госбюджет, чтобы доработать его ко второму чтению - Тимошенко

Фракция "Батькивщины" настаивает на необходимости доработать проект государственного бюджета на 2021 год в интересах граждан Украины, заявила глава партии Юлия Тимошенко во время обсуждения проекта госбюджета в Верховной Раде.

"Каждый депутат сегодня знает, что страна находится в крайне кризисном состоянии. Поэтому сейчас сыпать цифрами, показывает дефициты бюджета нет необходимости", - заявила Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Она подчеркнула, что проект бюджета нуждается в существенных изменениях, однако власть потеряла столько времени, что лучше внести их уже во время второго чтения, чтобы успеть принять бюджет вовремя.

"Попробуем еще раз в первом чтении все вместе, всем парламентом проголосовать, но ко второму чтению подать тот бюджет, который даст шанс стране, который даст шанс каждому человеку. Потому что кризис не у Зеленского, а кризис - у каждого гражданина Украины. Или мы сейчас это сделаем, или следующий бюджет страны будет просто смертельным", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета Украины на 2021 год в первом чтении, приняв Бюджетные выводы и рекомендовав правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн. За это решение проголосовало 275 народных депутатов.