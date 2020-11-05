Порошенко требует от власти в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к Кабинету министров Украины и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема граждан, больных коронавирусной инфекцией.

"За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию, где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице", - заявил Порошенко на заседании Верховной Рады, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"У Зеленского и правительства было 9 месяцев 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ИВЛ, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни кроватей, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысячи заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты", - отметил Порошенко.

Он призвал прекратить "Большое строительство" с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, "которая обязывает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные. Всего этого лишены украинцы, потому что из коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется "Большое воровство". Потому что оттуда они воруют", - заявил Порошенко.

"Я твердо убежден: так как мы победили на местных выборах - мы победим COVID-19. Украинцы, все будет хорошо", - резюмировал нардеп.