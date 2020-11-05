Рада приняла закон о парламентском контроле

Верховная Рада намерена обеспечить эффективную реализацию парламентского контроля.

За соответствующий законопроект № 4131 "О внесении изменений в некоторые законы об обеспечения эффективной реализации парламентского контроля" за основу проголосовали 323 народных депутата.

В частности, законопроект предлагает усилить механизм институционного взаимодействия Верховной Рады и Счетной палаты и уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Регламент не только прописывает порядок рассмотрения их отчетов и докладов, но и предусматривает возможность направления рекомендаций и обращений в другие государственные органы и органы местного самоуправления для надлежащего выполнения решений институций парламентского контроля.

Законопроект также предлагает усилить действенность парламентских слушаний, в частности рекомендации по результатам слушаний должны содержать сроки предоставления информации о состоянии реализации рекомендаций.

Законопроект уточняет роль и задания комитетов Верховной Рады в процессе рассмотрения отчетов, докладов и информации государственных органов и должностных лиц.