Политика

13:47 05.11.2020

В Раде зарегистрированы изменения в закон о КС относительно порядка рассмотрения дел судом

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В Раде зарегистрированы изменения в закон о КС относительно порядка рассмотрения дел судом

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, который должен помочь урегулировать процедуру деятельности Конституционного суда.

По данным портала Верховной Рады, проект закона про внесения изменений в Закон Украины "Про Конституционный суд Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным судом Украины) зарегистрирован 5 ноября под номером 4319. Текст документа пока недоступен.

Инициаторами проекта выступили 41 народный депутат, среди которых 37 от фракции "Слуга народа", трое – партии "Голос" и один от "Батькивщины".

Ранее заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") написала на своей странице в соцсети Фейсбук, что законопроектом предлагается установить, что процедура деятельности КС определяется законом (а не Регламентом КС как внутренним актом).

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконстититуционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого было собрано заседание Кабинета министров в Офисе президента. Там Кабмин во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Уже 30 ноября это было выполнено.

29 октября Зеленский также внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который предполагает прекратить полномочия судей КС. В проекте закона глава государства предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, что действовали до решения КС от 27 октября.

3 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе наличествуют минимум 17 судей КС, которые получили полномочия. Согласно действующему законодательству, КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе присутствуют не менее 12 судей.

4 ноября народные депутаты передали в КС заявление с призывом к судьям, которые проголосовали за скандальное решение, добровольно сложить полномочия. Как сообщалось на странице партии "Слуга народа" в "Фейсбук", заявление подписали 226 депутатов.

Теги: #конституционный_суд #рада
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