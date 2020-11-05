Политика

12:13 05.11.2020

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

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Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

Эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине необходимо оставить в прошлом и вернуться к предметному разговору по всем вопросам повестки дня отношений двух стран, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкают его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, Украина действовала жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. "Венгрия сделала свой шаг, мы сделали шаг в ответ. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - пояснил Кулеба.

Как сообщалось, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Теги: #венгрия #кулеба #мид
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