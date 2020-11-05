Кулеба призвал Раду принять решения, которые позволят выйти из кризиса вокруг КС, не потеряв доверие западных партеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что народные депутаты проголосуют за решения, которые позволят Украине выйти из кризиса, связанным с решением Конституционного суда Украины о признании неконстититуционным ряда положений антикоррупционного законодательства, не потеряв доверие в отношениях с партерами, а наоборот его укрепив.

"Мы сейчас спасли это доверие: президент и правительство. И я очень рассчитываю, что народные депутаты тоже будут чувствовать ответственность этого исторического момента и проголосуют за решения, которые позволят нам выйти из этого кризиса, не потеряв доверие в отношениях с партерами, а наоборот - его укрепив, показать, что все ключевые ветви власти готовы решительно и эффективно противодействовать любым попыткам разрушить, остановить реформы и разрушить доверие в наших отношениях с западными партнерами", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время министр предостерег, что в ином случае может возникнуть фундаментальный кризис доверия в отношениях Украины с западными партнерами.

"Первое: если парламент не примет эти решения быстро. Во-вторых, если Конституционный суд сохранит возможность так же разрушить другие важные реформы, как он это сделал с системой декларирования, то у нас будет очень серьезный фундаментальный кризис доверия в отношениях с западными партнерами. И я абсолютно четко и официально об этом могу заявить", - пояснил Кулеба.

Он заверил, что у президента и у правительства, в частности у Министерства иностранных дел, есть решительность делать все должное, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине надлежащим образом существовала, функционировала, и для того, чтобы устранить любые возможности демонтажа тех важных реформ, которые были приняты в этом году, в частности, это банковский закон, создание рынка земли.

Министр отметил, что международные партнеры Украины, которые последовательно поддерживают украинские реформы, "были просто парализованы этим решением, они не могли поверить, что такое в принципе возможно и что все можно разрушить одним решением Конституционного суда".

"Наши партнеры увидели главное: это серьезность намерений президента и правительства в урегулировании этих проблем и сохранении антикоррупционной инфраструктуры. Но дальше надо так же быстро решить уже эти проблемы на системной основе, а это возможно только через решение парламента", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону.