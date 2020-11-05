Политика

11:49 05.11.2020

Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

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Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Верховная Рада поддержала в первом чтении Антикоррупционную стратегию на предстоящие пять лет.

За соответствующий правительственный законопроект № 4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" проголосовало в первом чтении 320 народных депутатов.

Законопроект предлагает утвердить Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, которая состоит из четырех разделов, первый из которых посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в Украине в предстоящие пять лет. Остальные разделы документа содержат описание определенных проблем и ожидания стратегических результатов, которые следует достигнуть для их решения.

Как отмечается в пояснительной записке, Антикоррупционная стратегия базируется на объединении двух подходов: дальнейшее усовершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизация коррупции в наиболее приоритетных, с точки зрения преодоления коррупции, сферах, в том числе за счет проведения наиболее успешных отраслевых реформ.

Теги: #рада #коррупция #стратегия
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