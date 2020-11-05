Украина будет и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство с США – Кулеба

Украина будет развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов в этой стране, поскольку поддержка Украины в Соединенных Штатах базируется не на персоналиях, а на системной поддержке как Демократической, так и Республиканской партии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Несмотря на то, что сейчас очень много разных комментариев, прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, я хочу высказать официальную нашу позицию, которая заключается в том, что какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений, потому что поддержка Украины в Соединенных Штатах базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую мы чувствуем и имеем как в Демократической партии, так и в Республиканской партии США", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Глава МИД подчеркнул, что никто и ничто не сможет остановить развитие отношений Украины и США, поддержку США территориальной целостности Украины и борьбу с российской агрессией.