Политика

08:38 05.11.2020

Украина предлагает в плане для ТКГ прекратить конфликт и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы 31 марта 2021 года провести там местные выборы – Кравчук

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Украина предлагает в плане для ТКГ прекратить конфликт и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы 31 марта 2021 года провести там местные выборы – Кравчук

Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года, сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Первое, что мы предлагаем сделать, - прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. "То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе, и недопущения наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

"Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле", - пояснил он.

Украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоялось не позднее 15 декабря 2020 года.

Кравчук подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, чтобы выполнять свою миссию, а Украина также хотела бы добиться до середины декабря увеличения численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек и обратится с этим к Постоянному совету ОБСЕ.

"Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Германия, и Франция поддержат такое наше предложение. Потому что для наблюдения над украинско-российской границей в Донецкой и Луганской области необходимо активная работа и постоянное информирование", - отметил он, указав, что в своем плане Украина настаивает над обеспечением полного контроля над конкретными участками украинско-российской границы со своей стороны.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что поскольку "формулу Штайнмайера" обсуждали на встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже и приняли в работу, то ее нельзя обойти стороной и необходимо также упомянуть в документе.

Кравчук указал, что власти Российской Федерации, в частности президент РФ Владимир Путин, приняли ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставлении жителям этих территорий российского гражданства, хотя сам президент России неоднократно говорил, что эти территории являются частью Украины. Поэтому украинская сторона будет предлагать, чтобы такие решения и документы были отменены.

По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. "Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - сказал он.

Кравчук также отметил, что украинская сторона очень бы хотела, чтобы следующая встреча лидеров государств "Нормандского формата" состоялась до конца 2020 года. "Чтобы они оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях", - указал он.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы "Нормандского формата" и ТКГ. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", - пояснил он.

Кравчук убежден, что это не может быть документ, который построен на основании предложений какой-то одной стороны: то ли Украины, то ли России, то ли ОБСЕ.

"Это должен быть документ, который учтет то, что сделано, и что мы видим на завтрашний день. Должны быть учтены предложения всех сторон. Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным, и мы нашли ту "золотую середину", которая отвечает интересам всех сторон, а главное – людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса", - призвал он.

5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Теги: #ткг #демилитаризация #ордло
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