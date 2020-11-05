Политика

02:33 05.11.2020

Трамп заявил, что президентским выборам нанесен ущерб

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Трамп заявил, что президентским выборам нанесен ущерб

Президент США Дональд Трамп заявил, что целостностности избирательной системы США и самим президентским выборам нанесен ущерб.

"Наши юристы запросили " реальный доступ", но что толку от этого? Ущерб уже нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Это то, что должно обсуждаться!" - написал Трамп в своем твиттере.

Между тем, телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщил, что чиновники Республиканской партии начинают терять терпение из-за действий Трампа, который безосновательно утверждает, что мошенничество лишает его президентства.

Ранее личный адвокат президента Руди Джулиани заявил, что подсчет голосов в Филадельфии (штат Пенсильвания) был абсолютно незаконным и пообещал выяснить, "сколько мертвых душ проголосовало здесь".

В свою очередь, губернатор Пенсильвании, демократ Том Вулф заявил на пресс-конференции, что чиновники будут следить за тем, чтобы каждый голос был подсчитан. Он раскритиковал предвыборный штаб Трампа за подачу иска, направленного на прекращение подсчета голосов в штате.

"Эти попытки подорвать демократический процесс просто позорны", - заявил он.

Теги: #сша #трамп #выборы
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