Штаб Трампа требует пересчитать голоса в ключевом для победы штате Висконсин

Штаб действующего президента США Дональда Трампа требует пересчитать голоса в американском штате Висконсин, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах.

В Висконсине на данный момент лидирует соперник Трампа от демократов Джо Байден, но официально о победе Байдена в Висконсине еще не объявлялось.

"Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчет, и мы немедленно это сделаем", - написал штаб Трампа в Твиттере.

Победа в Висконсине приносит 10 голосов выборщиков. Ранее штат аналитики "отдавали" Трампу. Байден продолжает лидировать и в Мичигане. Без хотя бы одного из двух этих штатов Трампу может не хватить необходимых 270 голосов для общей победы.