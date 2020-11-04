Политика

18:16 04.11.2020

В штабах Трампа и Байдена выражают уверенность, что именно их кандидат победил на выборах

2 мин читать
В штабах Трампа и Байдена выражают уверенность, что именно их кандидат победил на выборах

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа заявили, что уверены, что их кандидат добился переизбрания, сообщает телеканал NBC.

"Мы доверяем нашим данным, нашим подсчетам... Если сосчитать все законно поданные голоса, то видно, что президент победит", - сказал представитель штаба Трампа.

По сообщениям американских СМИ, в штабе Байдена заявили, что их кандидат "на пути к президентству". В частности, по мнению предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов, Байден победит в Висконсине и Мичигане, что откроет ему дорогу к победе. Официальные итоговые данные из этих штатов еще не поступали.

Ранее Трамп, выступая перед своими сторонниками, выразил уверенность в своей победе на выборах и заявил о намерении противостоять возможным нарушениям.

В свою очередь Байден заявлял, что "уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах".

В штабе Байдена также указали, что ни Трамп, ни Байден не решают, как закончатся эти выборы. "Американский народ решает исход этого голосования", - подчеркивается в заявлении.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Байден.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213.

Теги: #сша #трамп #байден #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 04.11.2020
ЦИК обнародовала данные об избрании голов в почти половине населенных пунктов

ЦИК обнародовала данные об избрании голов в почти половине населенных пунктов

18:14 04.11.2020
Кернес избран городским головой Харькова - горизбирком

Кернес избран городским головой Харькова - горизбирком

18:05 04.11.2020
Чат-бот ЦИК показывает результаты местных выборов в Украине

Чат-бот ЦИК показывает результаты местных выборов в Украине

17:37 04.11.2020
Трамп призывает обратить внимание на "магические" перемены в пользу демократов на выборах

Трамп призывает обратить внимание на "магические" перемены в пользу демократов на выборах

16:59 04.11.2020
ЦИК: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября – в семи

ЦИК: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября – в семи

16:52 04.11.2020
ЦИК: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября – в семи

ЦИК: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября – в семи

16:28 04.11.2020
Байден ненамного опережает Трампа в ключевых штатах Висконсин, Мичиган и Невада - ТВ

Байден ненамного опережает Трампа в ключевых штатах Висконсин, Мичиган и Невада - ТВ

15:55 04.11.2020
Букмекерские компании резко снизили выплаты при победе Байдена

Букмекерские компании резко снизили выплаты при победе Байдена

11:59 04.11.2020
ЦИК обнародовала результаты выборов во всех четырех городских громадах Луганщины, где проходило голосование

ЦИК обнародовала результаты выборов во всех четырех городских громадах Луганщины, где проходило голосование

11:23 04.11.2020
ЦИК обнародовала результаты выборов во всех 4 городских громадах Луганщины, где проходило голосование

ЦИК обнародовала результаты выборов во всех 4 городских громадах Луганщины, где проходило голосование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Букмекерские компании резко снизили выплаты при победе Байдена

Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

Данилов призывает судей КС перестать "шантажировать" страну и подать в отставку

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

"Евросолидарность" намерена не допустить принятия закона о прекращении полномочий состава КС - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Увольнение Трофимова - это скорее попытка перестроить "на марше" команду президента накануне других серьезных вызовов – советник Ермака

Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о госгранице Украины

В Раде зарегистрируют законопроект о том, что процедура деятельности КС определяется законом, а не регламентом суда – депутат фракции "Слуга народа"

Нардепы передали в КС заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия – "Слуга народа"

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

Законопроект, восстанавливающий е-декларирование и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, еще должен рассмотреть правовой комитет Рады – Гетманцев

Выборы в Сенат США: с небольшим перевесом пока побеждают демократы - Fox News

Данилов призывает судей КС перестать "шантажировать" страну и подать в отставку

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА