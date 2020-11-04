В штабах Трампа и Байдена выражают уверенность, что именно их кандидат победил на выборах

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа заявили, что уверены, что их кандидат добился переизбрания, сообщает телеканал NBC.

"Мы доверяем нашим данным, нашим подсчетам... Если сосчитать все законно поданные голоса, то видно, что президент победит", - сказал представитель штаба Трампа.

По сообщениям американских СМИ, в штабе Байдена заявили, что их кандидат "на пути к президентству". В частности, по мнению предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов, Байден победит в Висконсине и Мичигане, что откроет ему дорогу к победе. Официальные итоговые данные из этих штатов еще не поступали.

Ранее Трамп, выступая перед своими сторонниками, выразил уверенность в своей победе на выборах и заявил о намерении противостоять возможным нарушениям.

В свою очередь Байден заявлял, что "уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах".

В штабе Байдена также указали, что ни Трамп, ни Байден не решают, как закончатся эти выборы. "Американский народ решает исход этого голосования", - подчеркивается в заявлении.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Байден.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213.