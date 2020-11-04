Политика

17:37 04.11.2020

Трамп призывает обратить внимание на "магические" перемены в пользу демократов на выборах

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Трамп призывает обратить внимание на "магические" перемены в пользу демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает подозрительными наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов на президентских выборах в некоторых штатах.

"Вчера вечером я лидировал, местами - уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться, когда стали считать неожиданно обнаруженные груды бюллетеней", - написал он в твиттере.

"Это - очень странно", - добавил Трамп, написав эту фразу полностью заглавными буквами.

Также он подчеркнул, что опросы, не дававшие ему никаких шансов на выборах, явно оказались неверными.

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Победитель выборов пока не определился. Прогнозируется, что в случае, если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.

Теги: #сша #трамп #выборы
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