Увольнение Трофимова - это скорее попытка перестроить "на марше" команду президента накануне других серьезных вызовов – советник Ермака

Увольнение Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины стоит рассматривать не как недовольство или наказание, а больше как попытку перестроить "на марше" команду президента Владимира Зеленского накануне других, более серьезных вызовов, отмечает советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Я бы сказал, что сейчас мы подошли к некому своеобразному водоразделу. Мы закончили один период и втягиваемся в другой. Период более жесткий и более конфликтный. Очевидно, что между государством как управленческими институтами и местными органами властей нет надлежащей конструктивной коммуникации. Нет внятного и перспективного диалога. А это неправильно. Понятно, что президент хочет иметь максимально эффективных операционных менеджеров по ключевым направлениям. Региональная политика – это ведь тоже важнейшая президентская вертикаль. Сергей Трофимов в какой-то степени недовыстроил эту вертикаль. Поэтому и случилось увольнение", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Подоляк сообщил, что предварительно есть несколько кандидатов на региональное направление в Офисе президента, но приоритетным, по его мнению, все-таки является кандидатура нынешнего заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

"Он точно в материале. У него уже выстроены связи с губернаторами и мэрами. Он постоянно в инспекционных поездках по регионам. И, конечно же, у первого заместителя ключевым функционалом все равно останется именно региональная тематика. Это крайне важно", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента (ОП).

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).

В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.