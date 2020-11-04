Политика

16:03 04.11.2020

Увольнение Трофимова - это скорее попытка перестроить "на марше" команду президента накануне других серьезных вызовов – советник Ермака

2 мин читать
Увольнение Трофимова - это скорее попытка перестроить "на марше" команду президента накануне других серьезных вызовов – советник Ермака

Увольнение Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины стоит рассматривать не как недовольство или наказание, а больше как попытку перестроить "на марше" команду президента Владимира Зеленского накануне других, более серьезных вызовов, отмечает советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Я бы сказал, что сейчас мы подошли к некому своеобразному водоразделу. Мы закончили один период и втягиваемся в другой. Период более жесткий и более конфликтный. Очевидно, что между государством как управленческими институтами и местными органами властей нет надлежащей конструктивной коммуникации. Нет внятного и перспективного диалога. А это неправильно. Понятно, что президент хочет иметь максимально эффективных операционных менеджеров по ключевым направлениям. Региональная политика – это ведь тоже важнейшая президентская вертикаль. Сергей Трофимов в какой-то степени недовыстроил эту вертикаль. Поэтому и случилось увольнение", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Подоляк сообщил, что предварительно есть несколько кандидатов на региональное направление в Офисе президента, но приоритетным, по его мнению, все-таки является кандидатура нынешнего заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

"Он точно в материале. У него уже выстроены связи с губернаторами и мэрами. Он постоянно в инспекционных поездках по регионам. И, конечно же, у первого заместителя ключевым функционалом все равно останется именно региональная тематика. Это крайне важно", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента (ОП).

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).

В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

Теги: #трофимов #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 04.11.2020
Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

09:04 03.11.2020
Ермак: никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет

Ермак: никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет

18:23 30.10.2020
Ермак считает, что события в КС произошли не без внешнего вмешательства – встреча с послами G7

Ермак считает, что события в КС произошли не без внешнего вмешательства – встреча с послами G7

15:03 17.10.2020
Ермак подчеркивает, что визит Зеленского в Турцию был "абсолютно успешным"

Ермак подчеркивает, что визит Зеленского в Турцию был "абсолютно успешным"

13:37 09.10.2020
Украина настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки", на следующей неделе может состояться встреча их советников – Ермак

Украина настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки", на следующей неделе может состояться встреча их советников – Ермак

00:40 09.10.2020
Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

00:10 09.10.2020
Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

22:46 08.10.2020
Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

21:57 08.10.2020
Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

21:49 08.10.2020
Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Букмекерские компании резко снизили выплаты при победе Байдена

Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

Данилов призывает судей КС перестать "шантажировать" страну и подать в отставку

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

"Евросолидарность" намерена не допустить принятия закона о прекращении полномочий состава КС - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября – в семи

Байден ненамного опережает Трампа в ключевых штатах Висконсин, Мичиган и Невада - ТВ

Букмекерские компании резко снизили выплаты при победе Байдена

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о госгранице Украины

В Раде зарегистрируют законопроект о том, что процедура деятельности КС определяется законом, а не регламентом суда – депутат фракции "Слуга народа"

ЦИК обнародовала результаты выборов во всех четырех городских громадах Луганщины, где проходило голосование

Нардепы передали в КС заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия – "Слуга народа"

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

Законопроект, восстанавливающий е-декларирование и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, еще должен рассмотреть правовой комитет Рады – Гетманцев

Выборы в Сенат США: с небольшим перевесом пока побеждают демократы - Fox News

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА