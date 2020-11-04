Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента (ОП).
"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданного им заявления", - говорится в указе главы государства от 4 ноября, сообщается на сайте президента.
Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).
В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.