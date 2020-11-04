Политика

13:21 04.11.2020

Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

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Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента (ОП).

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданного им заявления", - говорится в указе главы государства от 4 ноября, сообщается на сайте президента.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).

В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

Теги: #трофимов #зеленский #кадры
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