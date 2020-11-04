Политика

12:18 04.11.2020

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о госгранице Украины

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Рада приняла в 1-м чтении законопроект о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о госгранице Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3987 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".

Законопроект на заседании парламента поддержало 276 народных депутатов.

Документ предлагает обновить состав сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе Украины, установить, что сведения о госгранице вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) госграницы.

При этом из числа видов документации по землеустройству исключается техническая документация по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины и др.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины "О землеустройстве" и "О Государственном земельном кадастре".

Теги: #верховная_рада #кадастр #граница
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Интерфакс-Украина
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