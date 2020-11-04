В Раде зарегистрируют законопроект о том, что процедура деятельности КС определяется законом, а не регламентом суда – депутат фракции "Слуга народа"

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, которым предлагается определять процедуру деятельности Конституционного суда Украины (КС) не регламентом, а законом, сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в закон Украины" О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел КС)", - написала она на своей страничке в соцсети Facebook.

Депутат пояснила, что законопроектом предлагается установить, что процедура деятельности КС определяется законом (а не Регламентом КС как внутренним актом).

"Параллельно начинаем работу над законопроектом "О конституционном производстве" (название рабочее). Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КС не сможет осуществлять производство", - отметила Совгиря.

Кроме того, предлагается увеличить количество голосов судей, необходимых для принятия решений с 10 до 12 Большой палатой и до шести в Сенатах КС (поскольку Сенати КС также могут признать закон неконституционным по конституционным жалобам), подчеркнула депутат.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял резонансное решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабмин на внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал действующий состав КС подать в отставку, отметив, что судьи, не поддержавшие вызвавшее резонанс решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями обновленного КС.

3 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе наличествуют минимум 17 судей КС, которые получили полномочия. Согласно действующему законодательству, КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе присутствуют не менее 12 судей.

Инициаторами законопроекта указаны 47 народных депутатов фракций "Слуга народа" и "Голос", в том числе Юрчишин и замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

4 ноября народные депутаты передали в Конституционный суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. Как сообщается на странице партии "Слуга народа" в соцсети Фейсбук, заявление подписали 226 народных депутатов. Заявление касается не всех судей, а только 11, которые поддержали скандальное решение об отмене антикоррупционной реформы и в частности электронного декларирования.