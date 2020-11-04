Политика

11:59 04.11.2020

ЦИК обнародовала результаты выборов во всех четырех городских громадах Луганщины, где проходило голосование

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ЦИК обнародовала результаты выборов во всех четырех городских громадах Луганщины, где проходило голосование

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов во всех четырех городских громадах Луганской области, в которых 25 октября прошли местные выборы.

Согласно данным на сайте ЦИК, мэром Сватово избрали главу райсовета Виту Слипец (от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Выдвиженец от ОПЗЖ, глава наблюдательного совета ООО "Пинта-Кременской пивоваренный завод" Владимир Струк стал мэром Кременной.

Представитель партии "Наш край" Сергей Хортив избран мэром Рубежного, а самовыдвиженка Яна Литвинова возглавила Старобельскую городскую громаду.

По состоянию на утро среды ЦИК обнародовала данные об избрании 492 городских, поселковых и сельских голов.

Теги: #цик #выборы
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