Нардепы передали в КС заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия – "Слуга народа"

Народные депутаты в среду утром передали в Конституционный суд Украины (КС) заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Как сообщается на странице партии "Слуга народа" в соцсети Фейсбук, заявление подписали 226 народных депутатов. Заявление касается не всех судей, а только 11, которые поддержали скандальное решение об отмене антикоррупционной реформы и в частности электронного декларирования.

"Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей сложить полномочия добровольно. Чтобы они поняли, что народные депутаты - это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, нет доверия после таких решений к судьям", - сказал председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

В случае, если они не сложат полномочия, отметил он, у депутатов есть ряд законодательных инициатив. Все они имеют одну цель - фактически предотвратить дальнейшие решения КС, которые могут полностью разрушить антикоррупционную независимую инфраструктуру.

"Конституционный суд должен рассмотреть в своей программе вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может непосредственно повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Народ Украины не будет прощать такие решения", - подчеркнул Арахамия и добавил, что есть законопроекты, которые временно блокировать работу КС, а некоторые, в частности президентские, предлагают перезагрузить систему Конституционного суда, поэтому парламент будет определяться.