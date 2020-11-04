Выборы в Сенат США: с небольшим перевесом пока побеждают демократы - Fox News

Демократы пока одерживают верх над республиканцами на выборах в Сенат США - 45 против 44 - таковы данные американского телеканала Fox News.

До нынешнего дня контроль над Сенатом был у республиканцев (53 места), для того, чтобы сохранить его, им необходимо удержать как минимум еще 21 место. Демократам же для того, чтобы одолеть республиканцев, необходимы четыре места.

Расклад ситуации на данный момент зависит от результатов выборов в 11 штатах.

В этом году регулярные выборы в Сенат проходят в 33 штатах. Кроме того, специальные выборы проводятся в Джорджии (из-за смерти сенатора Джона Маккейна) и Аризоне (из-за отставки сенатора Джонни Айзексона по состоянию здоровья).