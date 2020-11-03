Политика

19:51 03.11.2020

Данилов призывает судей КС перестать "шантажировать" страну и подать в отставку

3 мин читать
Данилов призывает судей КС перестать "шантажировать" страну и подать в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов призвал судей Конституционного суда Украины прекратить "шантажировать" страну и, сохранив остатки чести, подать в отставку.

"Последние заявления главы Конституционного суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны", - написал Данилов на странице в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что подобные действия КС имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", - добавил секретарь СНБО Украины.

Данилов также акцентирует внимание на том, что при принятии решения КС посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс Украины в ЕС и НАТО.

Так, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. Данилов напомнил, что в случае принятия законопроекта прекращаются полномочия действующего на сегодня состава суда, но не прекращаются полномочия самого КС.

"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку. Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда!", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее во вторник глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

Он выразил мнение о том, что отсутствие действующего КС в такой ситуации "может привести к кровопролитию".

Также Тупицкий сказал, что сложившуюся ситуацию не следует решать силовыми методами, иначе правовое государство перестанет существовать.

"Я еще раз обращаюсь к президенту страны... к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека... Давайте отбросим эмоции... жизнь и здоровье людей важнее... кровь может захлестнуть Украину", - сказал Тупицкий в комментарии телеканалу "Прямой".

По его словам, неправовой способ прекращения работы КС будет означать "конец правовому государству". Он выразил возмущение тем, что в парламенте звучат призывы "привлечь улицу" для прекращения работы КС.

"Я обращусь в соответствующие органы, в том числе, правоохранительные", - сказал Тупицкий.

Также Тупицкий дал понять, что увольнение с должности замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова было вызвано его отказом подписывать подозрение главе КС.

Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1069192543494995.

Теги: #конституционный_суд #снбо #заявление #данилов #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 03.11.2020
Судья КС Слиденко неоднократно нарушал законодательство, отмечают в Офисе президента

Судья КС Слиденко неоднократно нарушал законодательство, отмечают в Офисе президента

18:21 03.11.2020
В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

16:48 03.11.2020
Восстановление доверия к судебной системе и особенно к КС является сегодня общей целью – глава Венецианской комиссии в разговоре с Зеленским

Восстановление доверия к судебной системе и особенно к КС является сегодня общей целью – глава Венецианской комиссии в разговоре с Зеленским

16:08 03.11.2020
КС Украины не вынес решения по закону о государственном языке

КС Украины не вынес решения по закону о государственном языке

14:42 03.11.2020
"Евросолидарность" намерена не допустить принятия закона о прекращении полномочий состава КС - Порошенко

"Евросолидарность" намерена не допустить принятия закона о прекращении полномочий состава КС - Порошенко

14:37 03.11.2020
Глава КС призывает президента и правоохранителей не допустить неправового разрешения ситуации

Глава КС призывает президента и правоохранителей не допустить неправового разрешения ситуации

13:45 03.11.2020
В Раде призвали уйти в отставку судей КС, поддержавших решение по антикоррупционному законодательству

В Раде призвали уйти в отставку судей КС, поддержавших решение по антикоррупционному законодательству

13:38 03.11.2020
Недееспособность КС может привести к угрозе территориальной целостности Украины- глава суда

Недееспособность КС может привести к угрозе территориальной целостности Украины- глава суда

13:14 03.11.2020
Судьи КС не видят оснований для отставки - источник

Судьи КС не видят оснований для отставки - источник

13:11 03.11.2020
В Раде собрали более 150 подписей под заявлением с требованием отставки судей КС

В Раде собрали более 150 подписей под заявлением с требованием отставки судей КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

"Евросолидарность" намерена не допустить принятия закона о прекращении полномочий состава КС - Порошенко

Тимошенко настаивает на скорейшем роспуске Рады, но при этом назвала единственным основанием для этого распад коалиции

В Раде призвали уйти в отставку судей КС, поддержавших решение по антикоррупционному законодательству

В Раде собрали более 150 подписей под заявлением с требованием отставки судей КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

Украина готова разделить ответственность за озеленение всего континента, но в рамках разумного переходного периода – Стефанишина

Законопроект о локализации отодвинул на год достижение договоренности о доступе на рынок госзакупок ЕС - Стефанишина

Тимошенко настаивает на скорейшем роспуске Рады, но при этом назвала единственным основанием для этого распад коалиции

ЕС считает лесную политику приоритетной во взаимодействиях с Украиной в рамках "зеленого" соглашения

Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в Киеве

Порошенко предлагает конкурс на вакансии в КС с привлечением экспертов из-за рубежа

Зеленский не решится распустить Раду, убежден Порошенко

Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА