Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики предлагает Верховной Раде включить в повестку дня сессии и принять за основу законопроект №4304, восстанавливающий электронное декларирование и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информацию.

По словам главы комитета Анастасии Радиной (фракция "Слуга народа") решение поддержали 8 из 12 членов комитета, присутствующих на заседании во вторник.

Как сообщалось, группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону

Как отмечается в тексте законопроекта, он направлен на "устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникший в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права (ст.8 Конституции Украины)".

Законопроект предполагает восстановление пп.6 и 8 ч.1 ст.11, пп.1, 2, 6-101, 12, 121 ч.1, чч.2-5 ст.12, ч.2 ст.13, ч.2 ст.131, ст.35, абз.2 и 3 ч.1 ст.47, стст.48-51, чч.2 и 3 ст.52, ст.65 закона "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года №1700-VII, а также ст.366-1 Уголовного кодекса Украина в редакциях указанных положений, действовавших по состоянию на 27 октября 2020 года.

27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.