Украина готова разделить ответственность за озеленение всего континента, но в рамках разумного переходного периода – Стефанишина

Украина, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, имеет привилегированный статус и может рассчитывать на поддержку своей позиции в Европе, в частности, по реализации Green Deal, которую намерена осуществлять по мере своих экономических возможностей, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина.

"Мы готовы разделить ответственность за озеленение всего континента, но в рамках разумного переходного периода… Наше видение: "дорожная карта" должна учитывать финансовый аспект, часовые рамки и создание системного диалога относительно влияния "зеленого" курса на торговлю с ЕС", – сказала она во время онлайн-интервью "Торговые войны: искусство защиты" во вторник, подчеркнув, что Украина уже является партнером ЕС в реализации "зеленого" курса.

При этом вице-премьер сообщила, что позиция Украины в переговорах с ЕС базируется на двух основных принципах.

"Во-первых, вопросы, влияющие на двустороннюю торговлю, должны рассматриваться в контексте Соглашения об ассоциации и не должны ограничивать наш доступ на еврорынок, который мы имели на момент его подписания. Во-вторых: мы ведем переговоры с ЕС, чтобы Украину привлекали на ранних этапах формирования европейского законодательства, которое будет иметь влияние на нашу страну, с тем, чтобы мы могли ориентироваться при разработке внутреннего законодательства и ориентироваться на наш бизнес", – подчеркнула Стефанишина, добавив, что сейчас в ЕС готовится около 40 актов по экономической, экологической и энергетической политике.

По словам вице-премьера, то, что инициативы относительно приграничного регулирования рассматриваются именно с учетом Соглашения об ассоциации и в соответствии с обязательствами по зоне свободной торговли, свидетельствует: "Мы были услышаны Еврокомиссией".

В то же время, по мнению вице-премьера, Украина имеет большой потенциал развития как элемент внедрения европейского зеленого курса.

"Будут проблемы – закрытие шахт, переход на альтернативные источники энергии, но это, с одной стороны, вопросы всего континента, а с другой – это большие возможности, в том числе по кредитованию и инвестициям", – отметила Стефанишина.

По ее словам, одним из элементов европейской зеленой политики, кроме системной разработки нормативных изменений, является переориентация производства в третьи страны.

"Украина рассматривается как один из наиболее перспективных рынков. Мы сейчас работаем над определением приоритетных сфер. Это совсем необязательно должны быть экологически недружественные производства. Просто, когда мы говорим о поставках из Китая, это более затратная процедура. Экспорт из Украины – меньшие расстояния и меньшие выбросы", – заявила Стефанишина.

При этом она сообщила, что на следующей неделе будет представлен проект Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, которая "строится на визии интеграции с ЕС и позиционировании Украины как экономического лидера региона, формирующего тренды".

"Мы видим внедрение сбалансированного подхода с учетом "зеленого" курса", – подчеркнула вице-премьер.