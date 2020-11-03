"Евросолидарность" намерена не допустить принятия закона о прекращении полномочий состава КС - Порошенко

Партия "Европейская солидарность" не допустит прохождения через парламент законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда, поскольку он по своей сути является узурпаторским, заявляет лидер политсилы, пятый президент Украины (2014-19) Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте политсилы, политик считает, что Зеленский хочет перенять российский опыт. "За последнюю неделю Госдума РФ внесла изменения в законодательство РФ, которым предусмотрела права президента страны-агрессора России Путина единолично увольнять судей Конституционного суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить ее через Верховную Раду", - сказал Порошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Зеленский пытается воспользоваться этой возможностью для того, чтобы приблизить страну к диктатуре. Зеленский абсолютно незаконным, неконституционным путем… пытается штурмом взять Конституционный суд. Для того, чтобы по советам Портнова, Татарова, Смирнова - всех приспешников Януковича - сформировать лояльный к себе Конституционный суд, который будет делать так же, как это делал во времена Януковича-Портнова в 2010 году, то есть одобрять узурпации", - считает лидер "Европейской солидарности".

При этом он отметил, что не приветствует решение КС, которым были отменены электронные декларации. "Я убежден, что сегодня мы проголосуем законопроект, который вчера подписали представители "Европейской солидарности", который возвращает электронное декларирование и уголовную ответственности за его нарушение", - отметил лидер партии.

Политик также предложил Зеленскому собрать руководителей фракций Верховной Рады, чтобы поискать выход из конституционного кризиса.

"Оставьте уже в покое Конституцию. И не надо пугать Украину и украинцев досрочными парламентскими выборами, вы, господин Зеленский, на них проиграете, потому что вы потеряли доверие людей", - резюмировал Порошенко.