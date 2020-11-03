Политика

14:41 03.11.2020

Законопроект о локализации отодвинул на год достижение договоренности о доступе на рынок госзакупок ЕС - Стефанишина

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Законопроект о локализации отодвинул на год достижение договоренности о доступе на рынок госзакупок ЕС - Стефанишина

Принятый Верховной Радой Украины за основу законопроект о локализации машиностроительной продукции при госзакупках отодвинул на год достижение договоренностей о доступе на рынок госзакупок Европейского союза, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Регистрация законопроекта и его рассмотрение, а фактически противопоставление курса Украины в направлении евроинтеграции и развития других механизмов регулирования торговли и поддержки национального производителя, отсрочили наши переговоры о доступе на рынок госзакупок ЕС. Это официальная информация, и теперь, потратив больше года на переговоры и консультации, готовясь уже в октябре этого года к решению, мы должны потратить еще год на возобновление этих договоренностей, консультаций и принятие решения", - сказала Стефанишина в ходе онлайн-конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" и Украинской ассоциацией бизнеса и торговли в Киеве во вторник.

По ее мнению, такие инициативы с политической точки зрения создают неотвратимые последствия, отбрасывая Украину от достигнутых ранее договоренностей.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгаль заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Ко второму чтению к законопроекту подано более 2 тыс. поправок.

Теги: #стефанишина #ес #машиностроение
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