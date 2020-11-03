Политика

14:12 03.11.2020

Тимошенко настаивает на скорейшем роспуске Рады, но при этом назвала единственным основанием для этого распад коалиции

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Тимошенко настаивает на скорейшем роспуске Рады, но при этом назвала единственным основанием для этого распад коалиции

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен распустить Верховную Раду как можно быстрее.

"Я считаю, что эта Верховная Рада, чем быстрее будет распущена, тем лучше. Люди должны сделать вывод на фоне того что эта Верховная Рада делает, и привести, наконец, Верховную Раду, которая не будет такой маргинальной и такой антиукраинской", - сказала Тимошенко журналистам во вторник в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли основания у президента для роспуска парламента, политик сказала: "Я думаю, что если коалиция распадется - а я думаю, что это достаточно быстро произойдет - то это будет конституционное основание для роспуска Верховной Рады, и это единственное основание для роспуска".

Теги: #тимошенко #рада
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