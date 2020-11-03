Политика

14:12 03.11.2020

ЕС считает лесную политику приоритетной во взаимодействиях с Украиной в рамках "зеленого" соглашения

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ЕС считает лесную политику приоритетной во взаимодействиях с Украиной в рамках "зеленого" соглашения

Европейский Союз в настоящее время рассматривает лесную политику как приоритетную во взаимодействиях с Украиной в рамках Европейского "зеленого" соглашения (European Green Deel), сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы с нетерпением ожидаем финального решения по арбитражу по лесу кругляку. И, ожидая, каким может быть это решение, уже сейчас работаем на опережение, нарабатывая системные решения. Один из вопросов, который поднимался украинской стороной в рамках арбитражного процесса, - неэффективность политики обусловлена отсутствием финансирования", - сообщила она в ходе онлайн-конференции "Торговые войны: искусство защиты" во вторник.

По словам вице-премьера, сейчас профильные министерства нарабатывают стратегию развития лесной отрасли Украины.

Она указала: несмотря на ожесточенные дискуссии в рамках арбитражного процесса, он помог Украине более системно посмотреть на лесную политику, а с другой стороны - создал предусловия к тому, что ЕС поставил в приоритет это направления для Украины.

"ЕС уже сейчас рассматривает лесную политику как приоритетную во взаимодействиях с Украиной в рамках "зеленого" соглашения", - отметила она.

Теги: #стефанишина #ес #лес
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