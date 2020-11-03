Политика

13:45 03.11.2020

В Раде призвали уйти в отставку судей КС, поддержавших решение по антикоррупционному законодательству

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В Раде призвали уйти в отставку судей КС, поддержавших решение по антикоррупционному законодательству

Народные депутаты призвали судей Конституционного суда Украины (КС), которые поддержали решение суда от 27 октября о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства, добровольно уйти в отставку.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народный депутат фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов зачитал заявление с призывом к судьям КС добровольно уйти в отставку "и сделать это немедленно".

Отмечается, что во время зачитывания заявления к трибуне вышло большинство депутатов, которые находились в зале.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что из-за решения КС агентство вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабмин на внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Ранее в Раде собрали более 150 подписей нардепов под готовящимся заявлением Верховной Рады к судьям Конституционного суда с призывом освободить свои должности.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал действующий состав КС подать в отставку, отметив, что судьи, не поддержавшие вызвавшее резонанс решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями обновленного КС.

Теги: #конституционный_суд #рада
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