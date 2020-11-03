Политика

12:54 03.11.2020

Порошенко предлагает конкурс на вакансии в КС с привлечением экспертов из-за рубежа

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Порошенко предлагает конкурс на вакансии в КС с привлечением экспертов из-за рубежа

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко предлагает провести новый конкурс на вакантные должности судей Конституционного суда с привлечением международных экспертов.

"Мы можем продемонстрировать нашу преданность демократическим позициям, если мы отменим предыдущий конкурс, если мы привлечем международных экспертов, если в результате этого конкурса в Конституционный суд будут избраны четверо безупречных судей с безупречной репутацией, высоким международным авторитетом", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве во вторник.

Он напомнил, что в настоящее время в Конституционном суде четыре вакансии. "Сейчас в Конституционном суде есть три вакансии: две от Верховной Рады и одна от Съезда судей. Заявление, которое под вашим давлением написал судья Слиденко, также освобождает еще одно место от Верховной Рады", - сказал Порошенко.

Теги: #конституционный_суд #порошенко #евросолидарность
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