Порошенко предлагает конкурс на вакансии в КС с привлечением экспертов из-за рубежа

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко предлагает провести новый конкурс на вакантные должности судей Конституционного суда с привлечением международных экспертов.

"Мы можем продемонстрировать нашу преданность демократическим позициям, если мы отменим предыдущий конкурс, если мы привлечем международных экспертов, если в результате этого конкурса в Конституционный суд будут избраны четверо безупречных судей с безупречной репутацией, высоким международным авторитетом", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве во вторник.

Он напомнил, что в настоящее время в Конституционном суде четыре вакансии. "Сейчас в Конституционном суде есть три вакансии: две от Верховной Рады и одна от Съезда судей. Заявление, которое под вашим давлением написал судья Слиденко, также освобождает еще одно место от Верховной Рады", - сказал Порошенко.