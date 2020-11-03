Зеленский не решится распустить Раду, убежден Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский не решится распустить Верховную Раду, убежден сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"В отличие от роспуска Конституционного суда, чего нет в полномочиях президента, Зеленский это делает антиконституционно и незаконно и это как признак преступления. Также как и совершит преступление тот, кто, не дай Бог, проголосует за этот закон… В полномочия президента входит роспуск Верховной Рады - это право президента при условиях, которые отражены в Конституции, действовать таким образом. Но запомните: он на это не пойдет", - сказал Порошенко журналистам во вторник.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Этот законопроект многие политики и эксперты раскритиковали за то, что он идет вразрез с Конституцией. Вместе с тем подчеркивается, что это – политико-правовое решение, рискованное, но правильное.

Зеленский не исключил роспуска нынешней Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте.

"Я считаю, что у нас в государстве есть много нестабильных вещей, и из-за COVID-19, и из-за Донбасса, и в экономике. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации наших планов и от выводов, которые сделают наши депутаты, это также будет зависеть", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 2 ноября.

Зеленский указал, что если будет "политический коллапс", и если он увидит, что нет поддержки в Верховной Раде, прежде всего, среди "слуг народа", которые стали депутатами благодаря нему и поддержке народа, то "мы будем выходить из этого угла даже таким путем (роспуска парламента – ИФ)".