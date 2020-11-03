Политика

12:39 03.11.2020

Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

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Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

Партия "Европейская солидарность" стала победителем выборов в совет Львовской ОТГ, набрав 31,25% голосов (68 704 избирателя). Об этом указано в итоговом протоколе Львовского теризбиркома, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

На втором месте – партии "Самопомич" – 19,43 (42 787), на третьем партия "Голос" – 8,9 (19 621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии "Варта" – 6,96% (15324) и ВО "Свобода" – 6,85 (15097).

Таким образом, в новой каденции совета "Евросолидарность" будут представлять 26 депутатов, "Самопомощь" – 17, "Голос" – 8, "Варту" – 7 и "Свободу" – 6.

Как сообщалось, на выборах головы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовой от "Самопомочи" и Олег Синютка от "Европейской солидарности". Второй тур выборов назначен на 22 ноября.

Теги: #львов #евросолидарность #выборы
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