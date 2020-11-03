Политика

11:42 03.11.2020

Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

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Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках Украиной фосфорных бомб Азербайджану.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать", - написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

Зеленский отметил, что подобные фейки распространялись и в контексте войны на Донбассе, и войны в Сирии, а теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе, и всё это делают одни и те же люди.

"Неужели ты не понимаешь, зачем это делают? Поэтому, прежде чем говорить что-то об Украине, нужно правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине? Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов. "Мы не поддерживаем эскалации. И не подкармливаем противостояния. Просто потому, что сами переживаем уже седьмой год очень жестокую войну. И это другой эмоциональный фон. Мы категорически против войн и против провокаций на военную тематику. Подтверждением этого является наше стремление к миру", - заявил он.

По его мнению, задача всех деятелей культуры – помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки.

Президент Украины также напомнил, что в стране проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества.

Кроме того, Зеленский задал Андреасяну ответный вопрос о ценностях и искренности. "Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия кому-либо. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее – это хлеб и кровь", - написал он.

1 ноября Андреасян напомнил в своем Instagram, что десять лет назад предложил Зеленскому играть в своем фильме "Служебный роман. Наше время", и всегда гордился тем, что какой-то период своей жизни был его другом. "А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними", - написал он.

Теги: #зеленский #обвинение #карабах
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