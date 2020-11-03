Политика

11:12 03.11.2020

В Раду внесен законопроект о повышении кворума в КС с 12 до 17 человек, это поможет вернуться в правовое русло – депутат от "Голоса"

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В Раду внесен законопроект о повышении кворума в КС с 12 до 17 человек, это поможет вернуться в правовое русло – депутат от "Голоса"

Принятие решения в Конституционном суде Украины (КС) при кворуме 17 вместо 12 судей поможет вернуться в правовое русло, заявляет первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос")

"Наше требование... создать условия, при которых КС сможет принимать решения только консенсусом, подняв кворум в КС с 12 до 17 человек. Такой законопроект уже зарегистрирован", - сказал Юрчишин на пленарном заседании парламента во вторник.

По словам народного депутата, такое решение заставит КС работать законно в рамках Конституции.

Теги: #конституционный_суд #рада #голос
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