Политика

10:33 03.11.2020

Посол ФРГ: получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно

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Посол ФРГ: получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно

Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу в настоящее время практически невозможно, считает посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это? Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол подчеркнула, что Германия работает с США, Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по решению конфликта на Донбассе. "Что мы действительно делаем, так мы говорим с нашими партнерами. Есть минский формат, нормандская четверка. Мы всегда говорим и с США, и с Великобританией, также Канадой, которая не подписывала Будапештский меморандум, но мы работаем вместе, мы их информируем. Если они поддерживают наши усилия - тем лучше", - отметила она.

В то же время Фельдхузен указала, что гораздо важнее, чем расширение "нормандского формата", чтобы эти страны поддержали как усилия Германии, так и саму Украину.

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников - это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому надо с ними постоянно говорить", - сказала дипломат.


Полный текст интервью с послом Германии Анкой Фельдхузен будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #фельдхузен #будапештский_меморандум #германия
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