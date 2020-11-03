Посол Германии считает замораживание конфликта на Донбассе возможным, но не лучшим вариантом

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отмечает достаточно высокую вероятность замораживания конфликта на Донбассе, однако отмечает ненадежность такого решения и, по ее словам, Германия хотела бы лучшего и для Украины, и для людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения.

"Возможность этого результата (заморозки конфликта – ИФ) всегда есть. Посмотрите на Приднестровье и другие конфликты. Но сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться", - сказала дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Именно поэтому, по ее словам, замороженные конфликты "никогда не являются идеальным результатом". "Достаточно высока вероятность, что мы идем к этому, но мы, как Германия, хотели бы все-таки достичь лучшего результата для Украины и людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения. Если там уже не стреляют и никто не погибает - это уже первый шаг", - отметила Фельдхузен.



Полный текст интервью с послом Германии Анкой Фельдхузен будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".